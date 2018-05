LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Buy" belassen und ein Kursziel von 115 Euro genannt. Kurzfristige Herausforderungen seien eingepreist, die Wachstumsaussichten jedoch nicht, schrieb Analyst Peter Verdult in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Positiv stimmten den Experten vor allem die Wachstumschancen des Pharma- und Chemiekonzerns im Geschäft mit der Immuntherapie. So schätzt er das Marktpotenzial der sogenannten bifunktionalen Immuntherapie M7824 von Merck auf maximal 1,5 Milliarden Euro Umsatz. Das entspreche umgerechnet 23 Euro auf den Aktienkurs./bek/tih



Datum der Analyse: 10.05.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.