NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Merck KGaA angesichts vorgestellter Mittelfristziele für das schwächelnde Geschäft mit Spezialmaterialien auf "Neutral" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. 2019 werde zu einem schwierigen Jahr für den Geschäftsbereich Performance Materials, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Markterwartungen für das operative Konzernergebnis (Ebitda) ab 2019 könnten sich vor diesem Hintergrund als zu hoch erweisen./tih/ck



Datum der Analyse: 03.07.2018



