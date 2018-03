FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Merck KGaA nach Zahlen von 103 auf 88 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Der Pharma- und Chemiekonzern habe die Erwartungen an die Sparte Performance Materials gedämpft, schrieb Analyst Bernhard Weininger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Schlussquartal sei weitgehend ohne Überraschungen verlaufen. Weininger kürzte seine Gewinnschätzungen./ajx/mis



Datum der Analyse: 08.03.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.