HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat die Einstufung für MTU nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Der Triebwerkhersteller sei gut ins Jahr 2018 gestartet, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Übergang von der Investitions- in die Konsolidierungsphase dürfte für eine kontinuierliche Margensteigerung bei anhaltendem Wachstum sorgen./edh/he



Datum der Analyse: 08.05.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.