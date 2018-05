ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für MTU von 126 auf 123 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Sorgen wegen eines steigenden Ölpreises und zunehmenden Drucks in der Wertschöpfungskette könnten die Entwicklung von Zulieferern in der Zivilluftfahrt dämpfen, schrieb Analystin Celine Fornaro in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im Sektor bevorzugt sie Thales und Safran./ajx/bek



Datum der Analyse: 25.05.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.