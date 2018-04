NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für die Aktien der Metro AG auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Die Gewinnwarnung stelle die Glaubwürdigkeit des Managements in Frage, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Freitag vorliegenden Studie. Bis vor wenigen Wochen hätten sich die Konzernlenker noch sehr wohl mit der Entwicklung in Russland gefühlt. Der dort erzielte operative Gewinnbeitrag (Ebitda) müsse in kürzester Zeit um mehr als die Hälfte gefallen sein, rechnete er vor./tih/she



Datum der Analyse: 20.04.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.