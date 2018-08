LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Metro AG nach Quartalszahlen von 10,80 auf 11,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Handelskonzern habe besser als erwartete Zahlen vorgelegt, wobei Einmaleffekte das Russland-Geschäft beflügelt hätten, schrieb Analyst Nicolas Champ in einer am Freitag vorliegenden Studie. Andererseits dürfte die Profitabilität der Warenhauskette Real auch in den kommenden Quartalen unter Druck bleiben./mf/das



Datum der Analyse: 03.08.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.