NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa nach der Vertragsverlängerung für den Vorstandschef Carsten Spohr auf "Outperform" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Die frühzeitige Verlängerung des Ende 2018 auslaufenden Kontrakts sei ein positives Zeichen, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er zeigt darin zudem einen möglichen Hinweis auf weitere strategische Veränderungen./ag/la



Datum der Analyse: 14.03.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.