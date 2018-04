NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Lufthansa nach Zahlen zum ersten Quartal von 30,60 auf 28,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal-weight" belassen. Während die Umsätze der Fluggesellschaft sich robust entwickelt hätten, lasteten der Wettbewerb und die Integrationskosten auf den Ergebnissen, schrieb Analystin Penelope Butcher in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie reduzierte ihre Schätzungen für das bereinigte operative Jahresergebnis (Ebitda) im laufenden und kommenden Jahr./gl/he



Datum der Analyse: 27.04.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.