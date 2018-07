HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Lotto24 von "Hold" auf "Sell" abgestuft, das Kursziel aber von 11,80 auf 12,00 Euro angehoben. Analyst Jochen Reichert begründete seine nun ausgesprochene Verkaufsempfehlung für die Papiere des Online-Glücksspielanbieters in einer am Dienstag vorliegenden Studie vor allem mit der gestiegenen Aktienbewertung. Nachdem hohe Gewinnsummen in der Eurojackpot-Lotterie zuletzt viele Kunden angelockt hätten, geht der Experte davon aus, dass das Umsatzwachstum deutlich an Schwung verlieren wird./tih/gl



