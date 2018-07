NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Linde z.U.e. auf "Overweight" mit einem Kursziel von 217 Euro belassen. Mit dem Verkauf weiter Teile des europäischen Geschäfts von Praxair an den japanischen Hersteller Taiyo Nippon Sanso sei die Zustimmung der EU-Wettbewerbshüter zur Fusion mit den Amerikanern nun sehr wahrscheinlich, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Der erzielte Verkaufspreis sei sehr attraktiv./ag/bek



Datum der Analyse: 05.07.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.