NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für LafargeHolcim nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Neutral" mit einem Kursziel von 50 Franken belassen. Sie habe ihre Prognosen für den Baustoffkonzern nur geringfügig geändert, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Freitag vorliegenden Studie. So rechnet Rall nun mit einer höheren Profitabilität des Geschäfts in der Region Asien/Pazifik. Für die Regionen Afrika und Naher Osten aber ist die Expertin nun insgesamt etwas pessimistischer gestimmt./la/he



Datum der Analyse: 27.07.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.