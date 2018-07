NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat LafargeHolcim nach Spekulationen über den Verkauf des Indonesien-Geschäfts des Zementherstellers auf "Neutral" mit einem Kursziel von 50 Franken belassen. Indonesien sei ein schwieriger Markt für Zementhersteller, auch wenn es aussehe, als sei der Tiefpunkt im Zyklus erreicht, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion./ck/tih



Datum der Analyse: 06.07.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.