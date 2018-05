FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für LafargeHolcim nach Zahlen zum ersten Quartal von 55 auf 54 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Baustoffkonzern sei schwach in das Jahr gestartet, schrieb Analyst Josep Pujal in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem sei das Umfeld in einigen Schwellenländern schwierig. Pujal senkte seine Prognosen für den Gewinn je Aktie und das operative Ergebnis (Ebitda) bis 2019./la/mne



Datum der Analyse: 09.05.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.