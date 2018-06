NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat LVMH vor den Zahlen der Luxusgüterbranche zum zweiten Quartal beziehungsweise ersten Halbjahr auf "Overweight" belassen. Die meisten Unternehmen der Branche dürften solide abgeschnitten haben, schrieb Analyst Edouard Aubin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bei LVMH, Kering, Moncler und Swatch rechnet er mit einer starken Entwicklung./ajx/ck



Datum der Analyse: 26.06.2018



