NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für LVMH vor Zahlen zum ersten Quartal von 260 auf 275 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Hersteller von Luxusprodukten dürfte erneut gute Ergebnisse vorweisen, schrieb Analystin Melanie Flouquet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Franzosen dürften die Preise im März um 2 bis 3 Prozent erhöht haben, was sich ab dem zweiten Quartal positiv bemerkbar machen werde./bek/ag



Datum der Analyse: 29.03.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.