NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für LVMH nach Halbjahreszahlen von 295 auf 325 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der französische Luxusgüterkonzern habe auf breiter Basis Marktanteile hinzugewonnen und bei der Profitabilität positiv überrascht, schrieb Analyst Rogerio Fujimori in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Prognosen für den Gewinn je Aktie bis 2019./la/he



Datum der Analyse: 25.07.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.