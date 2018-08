FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Equinet hat die Einstufung für Lanxess nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Der Chemiekonzern habe etwas besser abgeschnitten als erwartet, schrieb Analyst Knud Hinkel in einer am Freitag vorliegenden Studie. So mache sich die Übernahme von Chemtura bezahlt. Das Unternehmen blicke nun zwar etwas optimistischer auf das Gesamtjahr. Da die durchschnittlichen Markterwartungen zuletzt aber gestiegen seien, bleibe nicht viel Spielraum für einen weiteren Anstieg der Schätzungen./mis/das



Datum der Analyse: 03.08.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.