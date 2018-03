FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Lanxess nach Zahlen von 70 auf 68 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das vierte Quartal sei in Ordnung gewesen, schrieb Analyst Tim Jones in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Währungsseite und die Rohstoffkosten seien aber weiter Hemmschuhe für den Spezialchemiekonzern./ag/zb



Datum der Analyse: 15.03.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.