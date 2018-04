FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Klöckner & Co nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 13 Euro belassen. Die Ergebnisse lägen weitgehend im Rahmen seiner Erwartungen, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Perspektiven des Stahlhändlers für das Geschäft in Nordamerika hätten sich vor allem hinsichtlich der Preise zuletzt aufgehellt./bek/gl



Datum der Analyse: 25.04.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.