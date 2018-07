NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Klöckner & Co nach einer höheren Gewinnprognose für das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 13,30 Euro belassen. Er werte dies positiv für den Duisburger Stahlhändler, schrieb Analyst Eugene King in einer am Montag vorliegenden Studie. Die neue operative Gewinnprognose (Ebitda) liege um 26 Prozent über der Konsensschätzung und um 14 Prozent über seiner Annahme./bek/ck



Datum der Analyse: 09.07.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.