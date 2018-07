ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Klöckner & Co auf "Neutral" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Die Zahlen für das zweite Quartal seien so gut wie seit 2011 nicht mehr gewesen, dürften zumindest in diesem Jahr aber nicht wiederholbar sein, schrieb Analyst Carsten Riek in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Europageschäft sei unterdessen überraschend schwach ausgefallen. Auf dem aktuellen Niveau sei die Aktie fair bewertet./mf/mis



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.