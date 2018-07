NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kion vor Quartalszahlen auf "Neutral" belassen. Bei dem Staplerhersteller dürften steigende Rohstoffkosten auf die Profitabilität gedrückt haben, schrieb Analyst Glen Liddy in einer am Montag vorliegenden Studie. Gleichwohl laufe das Geschäft mit Flurförderzeugen gut, so dass der Umsatz auf 2,088 Milliarden Euro gestiegen sein könnte./la/mis



Datum der Analyse: 09.07.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.