FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für K+S nach Zahlen zum ersten Quartal von 22,20 auf 23,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Das Auftaktquartal sei für den Salz- und Düngemittelkonzern durch ein schwächeres Salzgeschäft geprägt gewesen, schrieb Analyst Heinz Müller in einer am Montag vorliegenden Studie. Er rechne jedoch in diesem Jahr nicht mit Produktionsbeschränkungen und senke daher die Risikokomponente in seinem Modell./bek/tih



Datum der Analyse: 14.05.2018



