NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Jungheinrich auf "Buy" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Starkes strukturelles Wachstum, eine hohe Nachfrage nach Automation und der anziehende Konsum lieferten den Gabelstaplerherstellern Rückenwind, schrieb Analyst Omid Vaziri in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/bek



Datum der Analyse: 06.04.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.