NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Just Eat nach einem Kapitalmarkttag des Essenslieferanten auf "Underweight" mit einem Kursziel von 775 Pence belassen. Es habe kaum etwas Neues oder Bewegendes gegeben, was den Kurs hätte antreiben können, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der bestätigte Geschäftsausblick erscheine nach wie vor recht vorsichtig. Mit Blick auf das längerfristige Wachstum in Großbritannien bleibt der Experte zurückhaltend. Die Aktie des Konkurrenten Delivery Hero ist seines Erachtens die deutlich bessere Wahl./mis/ck



Datum der Analyse: 27.06.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.