FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für JCDecaux anlässlich Pressespekulationen über Zukäufe in den USA auf "Hold" belassen. Eine Übernahme zum jetzigen Zeitpunkt wäre möglich, aber wegen einer niedrigen Kapitalrendite nicht attraktiv für den französischen Werbekonzern, schrieb Analyst Chris Collett in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/ag



Datum der Analyse: 29.03.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.