NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat Intel nach einer Strategiekonferenz des US-Analysehauses auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 54 US-Dollar belassen. Der Halbleiterkonzern habe langfristig mit strukturellem Gegenwind zu kämpfen, schrieb Analyst Stacy Rasgon in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Kurzfristig bestehe jedoch Aufwärtspotenzial aufgrund des Geschäftsbereichs Datacenter und einer guten Kontrolle der Betriebskosten./ck/edh



Datum der Analyse: 06.06.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.