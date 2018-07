LONDON (dpa-AFX Analyser) - Das japanische Analysehaus Nomura hat das Kursziel für Intel nach Zahlen für das zweite Quartal von 55 auf 50 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Wie erwartet habe der Chipkonzern den Umsatzausblick angehoben, schrieb Analyst Romit Shah in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Details der Resultate sowie der Telefonkonferenz mit dem Management hätten viele Analysten unbefriedigt gelassen. So habe das Datacenter-Geschäft schlechter abgeschnitten als gedacht./mis/edh



Datum der Analyse: 27.07.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.