NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon auf "Overweight" mit einem Kursziel von 25,50 Euro belassen. Analyst Sandeep Deshpande passte sein Modell an die jüngst angehobenen Mittelfristziele des Chipherstellers an, wie er in einer am Dienstag vorliegenden Studie schrieb. Der Experte hob seine Annahmen für das Jahr 2018/19 wegen der anhaltend guten Dynamik im Geschäft mit der Autoindustrie und industriellen Endemärkten leicht an. Mit seiner Umsatzprognose von rund 10 Prozent Wachstum peile er nun den Mindestwert der Konzernziele an. Mit seinen neu eingeführten Annahmen für das Geschäftsjahr 2019/20 geht der Experte von einer moderaten Verringerung des Wachstums um einen Prozentpunkt aus./tav/he



Datum der Analyse: 26.06.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.