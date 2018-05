NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal und leicht angehobenen Jahreszielen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 25,50 Euro belassen. Analyst Sandeep Deshpande erhöhte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Prognosen für den Gewinn je Aktie des Halbleiterkonzerns. Damit sei seine Kaufempfehlung nach wie vor intakt./la/he



Datum der Analyse: 04.05.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.