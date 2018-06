NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Inditex nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Das Umsatzwachstum habe sich im ersten Quartal abgeschwächt, schrieb Analystin Melanie Flouquet in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Beim Vorsteuergewinn habe die spanische Textilhandelskette jedoch besser abgeschnitten als erwartet. Die Bruttomarge sei entgegen den Erwartungen gestiegen./bek/edh



Datum der Analyse: 15.06.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.