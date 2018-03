NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat das Kursziel für Inditex nach der Telefonkonferenz zu den Jahreszahlen von 35,50 auf 35,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Sie habe wegen der etwas schwächer als von ihr erwartet ausgefallenen Umsätze im ersten Geschäftsquartal ihre Prognosen leicht gekappt, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ein Teil des Gegenwindes für den Modekonzern dürfte sich im Laufe des aktuellen Geschäftsjahrs aber legen. In der zweiten Geschäftsjahreshälfte sollte Inditex dann wieder zu prozentual zweistelligem Wachstum zurückkehren./ck/ajx



