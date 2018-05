ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Inditex vor Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 22,50 Euro belassen. Die Resultate des spanischen Textilkonzerns dürften vom gewohnten Margendruck zeugen, schrieb Analyst Simon Irwin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Wie die Wettbewerber müsse auch Inditex weiter in seine Online-Dienstleistungen investieren./la/gl



Datum der Analyse: 25.05.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.