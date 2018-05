NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Inditex nach einer Auswertung von Verkaufspreisen im Online-Shop der Handelskette Zara auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Der Bekleidungskonzern habe bei seiner Kernmarke die Preise für sämtliche Produkte im Zeitraum April 2015 bis April 2018 deutlich reduziert, schrieb Analyst Geoff Ruddell in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/tih



Datum der Analyse: 29.05.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.