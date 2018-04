HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hypoport nach Transaktionszahlen für das Kreditplattformgeschäft auf "Buy" mit einem Kursziel von 159 Euro belassen. Das Volumen sei stärker gestiegen als das marktbreite Neugeschäftsvolumen für Immobilienfinanzierungen in Deutschland im Januar und Februar, schrieb Analyst Marius Fuhrberg in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das sei ein deutliches Zeichen für Marktanteilsgewinne./bek/tih



Datum der Analyse: 18.04.2018



