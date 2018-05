FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Equinet hat Hypoport von "Buy" auf "Accumulate" abgestuft, das Kursziel aber von 164 auf 172 Euro angehoben. Analyst Philipp Häßler begründete das neue Votum in einer am Montag vorliegenden Studie mit dem zuletzt guten Lauf der Papiere des Finanzdienstleisters. Dieser habe im ersten Quartal besser als erwartet abgeschnitten und den Ausblick angehoben. Das höhere Kursziel rechtfertigte er mit zwei Zukäufen, die gut zu dem Unternehmen passten und nun in seinem Bewertungsmodell berücksichtigt wurden./tih/edh



Datum der Analyse: 07.05.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.