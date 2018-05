NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Henkel auf "Neutral" mit einem Kursziel von 109 Euro belassen. Nachdem der Konsumgüterkonzern bereits im März vor einem verhaltenen ersten Quartal gewarnt habe, seien die nun vorgelegten Zahlen wie erwartet ausgefallen, schrieb Analystin Celine Pannuti am Mittwoch in einer Studie. Die Kosmetiksparte bleibe weiterhin eine Belastung. Die Klebstoffsparte habe wie erwartet abgeschnitten, auch wenn es nach der starken Geschäftsentwicklung beim Konkurrenten Tesa Hoffnung auf eine positive Überraschung gegeben habe./ck/she



Datum der Analyse: 09.05.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.