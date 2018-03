FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für HeidelbergCement von 104,50 auf 102,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das erste Quartal dürfte von ungünstigen Wetterverhältnissen gekennzeichnet sein, schrieb Analyst Xavier Marchand in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit seiner Schätzung für den operativen Gewinn (Ebitda) 2018 liege er am oberen Rand der vom Management des Zementherstellers ausgegebenen Prognosespanne./bek/zb



Datum der Analyse: 23.03.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.