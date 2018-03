NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für HeidelbergCement nach Zahlen für 2017 auf "Buy" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Der Zementmischer habe einen optimistischen Ausblick für das laufende Jahr gegeben, schrieb Analyst Justin Jordan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Neue Initiativen der italienischen Tochter Cementir zur Kostensenkung und Synergien mit Italcementi dürften 2018 für Einsparungen sorgen. Gegenwind erwartet der Experte von den Wechselkursen, sie dürften den operativen Gewinn (Ebitda) mit 140 Millionen Euro belasten./bek/la



Datum der Analyse: 22.03.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.