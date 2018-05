NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat HeidelbergCement nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 103 Euro belassen. Beim operativen Ergebnis (Ebitda) habe der Baustoffe-Konzern die Konsenserwartungen im ersten Quartal erheblich verfehlt, schrieb Analyst Phil Roseberg in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Dank Einmaleffekten sei das Ergebnis je Aktie zwar besser ausgefallen, doch um das Jahresziel eines mitteleren bis hohen prozentual einstelligen Ebitda-Wachstums zu erreichen, sei die Hürde nun größer geworden./ck/mne



Datum der Analyse: 09.05.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.