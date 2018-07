NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für HeidelbergCement vor Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 87 Euro belassen. Vor allem wegen negativer Wechselkurseffekte dürfte der operative Gewinn (Ebitda) auf berichteter Basis wohl kaum gestiegen sein, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Montag vorliegenden Studie. Diese Belastungen ausgeklammert rechnet die Expertin mit einem Anstieg um 7 Prozent. Um die Jahresziele zu erreichen, müsse sich das Wachstum nun deutlich beschleunigen./mis/edh



Datum der Analyse: 16.07.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.