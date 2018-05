NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Hannover Rück nach Zahlen zum ersten Quartal von 117 auf 122 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der niedersächsische Rückversicherer sei stärker gewachsen als von ihm erwartet, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er erhöhte die Prognose für den Nettogewinn je Aktie für 2018 um 5 Prozent und für die Jahre 2019 und 2020 um durchschnittlich 4 Prozent./bek/tih



Datum der Analyse: 18.05.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.