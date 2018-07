NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Hugo Boss vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Im Vergleich zum ersten Quartal dürfte sich das flächenbereinigte Wachstum im Einzelhandel abgeschwächt haben, schrieb Analyst Edouard Aubin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings handele es sich hierbei um eine Normalisierung, denn das zweite Quartal 2017 sei ein starkes Vergleichsquartal gewesen. Im Großhandel dürfte die Dynamik dagegen zugenommen haben./bek/mis



Datum der Analyse: 05.07.2018



