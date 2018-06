NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hugo Boss vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Weder beim Umsatz noch beim operativen Gewinn (Ebitda) dürfte sich im zweiten Quartal für den Modekonzern an den Trends viel geändert haben, schrieb Analystin Melanie Flouquet in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die Investitionen in die Qualität dürften nach wie vor auf die Bruttomarge drücken./bek/edh



Datum der Analyse: 15.06.2018



