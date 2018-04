NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat die Einstufung für Goldman Sachs nach Zahlen für das erste Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Analyst Gerard Cassidy attestierte der Wall-Street-Bank in einer am Dienstag vorliegenden Studie ein starkes erstes Quartal. 2017 habe sie noch mit dem Geschäft mit institutionellen Kunden zu kämpfen gehabt, nun habe sie aber von der erhöhten Volatilität an den Kapitalmärkten profitiert./tih/bek



Datum der Analyse: 17.04.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.