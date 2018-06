NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Glencore von 510 auf 515 Pence angehoben und die Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen. Der Rohstoffkonzern habe eines der größten Gewinnsteigerungspotenziale unter den von ihm beobachteten Minenunternehmen, schrieb Analyst Eugene King in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch die Aktie habe Luft nach oben, da sie sich trotz deutlicher Preissteigerungen bei Kupfer, Zink und Kokskohle zuletzt nur schleppend entwickelt habe./edh/la



Datum der Analyse: 06.06.2018



