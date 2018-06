ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Glencore von 470 auf 480 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. In Reaktion auf die gestiegenen Kupferpreise habe er seine Gewinnprognosen (Ebitda) für die Jahre 2018 bis 2020 erhöht, schrieb Analyst Conor Rowley in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem zeichne sich der Rohstoffkonzern im Branchenvergleich durch seine starken Wachstumsaussichten und seine attraktive Bewertung aus./edh/zb



Datum der Analyse: 07.06.2018



