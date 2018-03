NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat GlaxoSmithKline von "Underweight" auf "Equal-weight" hochgestuft und das Kursziel von 1300 auf 1400 Pence angehoben. Der britische Pharmakonzern zeige eindeutige Anzeichen einer Erholung, schrieb Analyst Vincent Meunier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Aussagen des Vorstandsvorsitzenden ließen darauf schließen, dass eine größere Übernahme im Geschäft mit Gesundheitspflege für Verbraucher (Consumer Healthcare) wohl nicht anstehe. Damit verringere sich die Gefahr geringerer Barmittel oder einer gekürzten Dividende./bek/la



Datum der Analyse: 22.03.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.