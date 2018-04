NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für General Electric (GE) nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 14 US-Dollar belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) habe die Erwartungen klar übertroffen, schrieb Analyst Joe Ritchie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Besonders erfreulich sei dabei, dass alle Geschäftsbereiche zu der positiven Überraschung beigetragen hätten. Hinter den bestätigten Ausblick für das Gesamtjahr setze er aber nach wie vor ein Fragezeichen./tih/ajx



Datum der Analyse: 20.04.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.